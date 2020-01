Vitória de Setúbal pondera pedir adiamento do jogo com Sporting devido a surto gripal

O Vitória de Setúbal está a ponderar pedir o adiamento do jogo com o Sporting, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, por ter 80% do plantel afetado com um "vírus gripal", disse hoje fonte do clube.

