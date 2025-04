Em Guimarães, os vimaranenses, que não perdem há nove jogos, adiantaram-se no marcador logo aos 04 minutos, por João Mendes, ampliando a vantagem aos 89, por Gustavo Silva.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães continua em sexto lugar, com 45 pontos, mas agora apenas a um do Santa Clara, que é quinto, e que vinha de dois triunfos seguidos na prova.

