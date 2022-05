Um triunfo no Estádio do Bessa deixa provisoriamente o Vitória de Guimarães a um ponto do Gil Vicente, que recebe no domingo o 'aflito' Tondela (antepenúltimo classificado), e um empate também poderá manter a equipa de Pepa na luta pelo quinto posto, mas para isso os gilistas têm que ser derrotados em Barcelos.

Na luta pelo apuramento para as provas europeias, Vitória de Guimarães e Gil Vicente defrontam-se na última ronda, num encontro que poderá ser decisivo.

Por seu lado, já sem a preocupação da descida de divisão, o Boavista, antigo campeão nacional (em 2000/01), segue no 10.º lugar, com 36 pontos, e ainda tem a possibilidade de terminar o campeonato no sétimo posto, atualmente ocupado pelo Paços de Ferreira, com 38.

O encontro está agendado para as 20:15 e será dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

No sábado, o FC Porto pode confirmar a conquista do 30.º título nacional da sua história caso vença ou até empate com o Benfica, no Estádio da Luz.

Mesmo com uma derrota, a equipa de Sérgio Conceição pode assegurar o primeiro lugar, mas para isso o Sporting, que joga no mesmo dia, mas mais tarde, não pode vencer no Algarve o Portimonense.

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 06 mai:

Boavista - Vitória de Guimarães, 20:15

- Sábado, 07 mai:

Estoril Praia -- Moreirense, 15:30

Benfica - FC Porto, 18:00

Portimonense - Sporting, 20:30

- Domingo, 08 mai:

Gil Vicente - Tondela, 15:30

Vizela - Marítimo, 15:30

Sporting de Braga - Arouca, 18:00

Santa Clara - Paços de Ferreira, 19:30 locais (20:30, horas de Lisboa)

- Segunda-feira, 09 mai:

Belenenses SAD -- Famalicão, 20:15

