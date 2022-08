Num encontro com início às 17:00, culpa da Supertaça Europeia, a formação minhota está obrigada a fazer história, já que nas nove vezes que abrir uma eliminatória europeia com um desaire por dois ou mais golos nunca logrou o apuramento.

Há uma semana, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, o 'onze' de Ivo Vieira adiantou-se no marcador em Split, com um 'golão' de Miguel Maga, aos 61 minutos, mas acabou derrotado por 3-1, culpa dos tentos de Emir Sahiti, aos 67, Dario Melnjak, aos 75, e Filip Krovinovic, ex-jogador de Benfica e Rio Ave, aos 87.

Como os golos fora deixaram de valer a 'dobrar' em caso de empate, nem o 2-0 serve aos minhotos, que vencendo por dois golos -- quaisquer que sejam os números - forçam o prolongamento, algo que conseguiram há 14 anos, em 2008/09, na Taça UEFA.

Em embate da primeira ronda, o Vitória anulou em Guimarães o 0-2 de Portsmouth, com tentos de Douglas e João Alves, mas acabou eliminado pelos ingleses, que chegaram ao 2-2 no tempo extra, com um 'bis' do 'gigante' Peter Crouch (104 e 112 minutos).

Na presente temporada, o conjunto vimaranense já conseguiu uma vitória caseira por 3-0, precisamente no primeiro encontro oficial, face ao Puskás Académia, na segunda pré-eliminatória, com golos de Ruben Lameiras, Tiago Silva e Anderson.

Desta vez, as dificuldades serão, porém, bem maiores, face a um conjunto que descansou depois do encontro da primeira mão, enquanto o Vitória de Guimarães fez a estreia na I Liga 2022/23, com um triunfo em Chaves por 1-0, selado por André Silva.

Caso faça história e consiga o apuramento para o 'play-off', o 'onze' de Ivo Vieira já sabe que as dificuldades aumentarão exponencialmente, perante os espanhóis do Villarreal, vencedores da Liga Europa em 2020/21 e semi-finalistas da Liga dos Campeões na temporada transata, após afastarem Juventus e Bayern Munique.

O encontro entre o Vitória de Guimarães e o Hajduk Split, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa em futebol, está marcado para as 17:00, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem do turco Ali Palabiyik.

