"André André encerrou a sua ligação ao Vitória Sport Clube no passado dia 30 de junho. Para trás, ficaram nove épocas de dedicação louvável ao clube, intervaladas por passagens pelo FC Porto (entre 2015 e 2018) e Al-Ittihad Jeddah (entre 2021 e 2022)", lê-se na nota publicada pelos minhotos.

Internacional pela seleção portuguesa em quatro ocasiões, o jogador de 34 anos cumpriu 20 jogos oficiais em 2023/24, época em que os vimaranenses garantiram o quinto lugar do campeonato e fixaram um novo máximo de pontos no escalão maior, 63.

Vencedor da Taça de Portugal na primeira época ao serviço dos vitorianos, 2012/13, o médio deixou o Vitória no final da época 2014/15 para rumar ao FC Porto, clube pelo qual se sagrou campeão nacional em 2017/18, e regressou a Guimarães no início da época 2018/19.

Autor de 39 golos em 232 encontros de 'preto e branco', André André é o segundo futebolista com mais partidas pelo clube minhoto no século XXI, atrás de Douglas, guarda-redes que contabilizou 235 jogos entre 2010 e 2020 e é agora treinador adjunto do clube, e a par de Nilson, guarda-redes entre 2005 e 2012.

Natural de Vila do Conde, André André representou ainda, enquanto sénior, o Varzim, clube onde cumpriu quase toda a formação, ao disputar II Liga e na então II Divisão (Campeonato de Portugal) entre as épocas 2008/09 e 2011/12, e a equipa B do Deportivo, por empréstimo dos varzinistas, em 2010/11.

TYME // JP

Lusa/Fim