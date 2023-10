No jogo que marcou a estreia caseira do treinador Álvaro Pacheco, o Vitória chegou ao intervalo a vencer já por 3-0, com golos de João Mendes (03 minutos), Tomás Hendel (43) e Jota (45+2), tendo André Silva (53) e Manu (90+1) anotado os restantes golos, perante um Chaves que vinha de duas vitórias consecutivas e que ficou reduzido a 10 aos 44, por expulsão, com segundo amarelo, de Ygor Nogueira.

Com este triunfo, o Vitória sobe provisoriamente ao terceiro lugar, com 19 pontos, os mesmos do FC Porto, quarto e que ainda vai jogar nesta jornada, enquanto o Chaves é 14.º, com sete.

