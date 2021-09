O piloto britânico bateu o holandês Max Verstappen (Red Bull), que partiu de último, por 53,289 segundos, e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), por 1.02,475 minutos.

Com este resultado, Hamilton recuperou a liderança do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre Verstappen.

AGYR // AMG

Lusa/Fim