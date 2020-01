Vítor Oliveira esperançado em inverter ciclo negativo do Gil Vicente fora de casa O treinador Vítor Oliveira desejou hoje que o Gil Vicente melhore o rendimento na condição de visitante ao longo de 2020, a começar na deslocação a Tondela, na 15.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/vitor-oliveira-esperancado-em-inverter-ciclo-_5e109670173a6f1c31675674





"Consideramos este jogo muito importante, entre duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos. O adversário não tem sido muito feliz em casa, mas temos de ser uma equipa muito concentrada e disciplinada para trazer pontos", recomendou o técnico, na conferência de antevisão ao duelo de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos.

Os minhotos amealharam três pontos fora de portas, fruto de uma vitória e cinco derrotas, mas terão pela frente o emblema com o pior desempenho caseiro no campeonato, alicerçado em somente quatro pontos.

"O Tondela precisa de espaço para jogar em casa. Agora, se colocarmos o autocarro à frente da baliza e esperar, normalmente as coisas não correm bem. Vamos dividir o jogo, minimizar os pontos fortes deles, dar qualidade ao nosso jogo, chegar à frente e ter eficácia. Estamos com expectativas muito boas", estabeleceu.

O Gil Vicente não compete desde 21 de dezembro de 2019, quando encerrou a participação na terceira fase da Taça da Liga com um triunfo forasteiro diante do Rio Ave (1-0), contexto que Vítor Oliveira considerou benéfico para o rendimento do grupo de trabalho.

"Estas quebras relaxam um bocadinho, mas são boas para que os jogadores se esqueçam um bocadinho do futebol e possam agora voltar em força e duplamente concentrados. Lida-se bem com as estas situações, mas alertámos que precisamos de estar ao nosso melhor nível o mais rapidamente possível para conseguir pontos", frisou.

Ausente por castigo de um desafio inédito na elite do futebol português estará o médio internacional búlgaro Bozhidar Kraev, que foi utilizado por Vítor Oliveira em 18 partidas esta temporada, 14 das quais correspondentes às jornadas disputadas na I Liga.

"Não joga ele, joga outro. A prestação do Kraev foi intermitente, alternando jogos de grande qualidade com outros em que passou despercebido. Isso é natural para quem vem de fora e estava numa fase de adaptação. Neste momento já está identificado com o clube e com os colegas e contamos com ele para fazer uma excelente segunda volta", analisou.

O Gil Vicente, 12.º colocado, com 17 pontos, visita o Tondela, na 10.ª posição, com 18, no domingo, às 15:00, no Estádio João Cardoso.

