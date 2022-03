O médio do Wolverhampton lesionou-se na sexta-feira, na derrota caseira da equipa comandada por Bruno Lage, por 3-2, frente ao Leeds, para a Liga inglesa, tendo sido substituído aos 25 minutos, por Trincão.

Em comunicado, a FPF dá conta da primeira chamada do médio do FC Porto de 22 anos à seleção principal, acrescentando que Vítor Ferreira, que estava convocado para a seleção de sub-21, vai integrar os trabalhos da equipa das 'quinas' na segunda-feira.

A seleção portuguesa vai realizar o primeiro treino do estágio na segunda-feira, às 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo frente à Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença este embate, vai disputar a final do caminho C do 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 -- a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e Anthony Lopes (Lyon, Fra).

- Defesas: Cédric (Arsenal, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Gonçalo Inácio (Sporting), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra).

- Médios: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Vítor Ferreira (FC Porto), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Matheus Nunes (Sporting), William Carvalho (Betis, Esp), Otávio (FC Porto) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), João Félix (Atlético Madrid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).

JP (MO/DYRP) // VR

Lusa/Fim