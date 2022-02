Além de ter sido considerado o melhor médio neste arranque de 2022, Vítor Ferreira, mais conhecido como Vitinha, foi igualmente eleito o melhor jogador de janeiro, ganhando a preferência dos treinadores principais dos 18 clubes que disputam a I Liga.

O jogador de 22 anos obteve 19,74% dos votos e bateu a concorrência do seu antigo colega de equipa Luís Diaz, entretanto transferido para o Liverpool, que ficou em segundo com 16,45%. O avançado brasileiro Samuel Lino, do Gil Vicente, fechou o 'top 3' com a mesma percentagem do que o extremo colombiano, mas com mais minutos disputados.

Tirando o galardão de melhor treinador, que foi para Ricardo Soares, responsável pelo surpreendente quinto lugar do Gil Vicente, o FC Porto arrecadou todos os prémios de campo, com Diogo Costa a ser eleito o melhor guarda-redes, o congolês Mbemba o melhor defesa e o brasileiro Evanilson o melhor avançado.

O FC Porto venceu todos os jogos em janeiro e lidera atualmente a I Liga com 60 pontos, mais seis que o Sporting, atual campeão nacional, que segue no segundo posto.

