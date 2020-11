A formação de Viseu procurou impor-se desde o início, pressionando o adversário no seu meio campo. O Montalegre, aproveitando o bom momento na série A do Campeonato de Portugal, com quatro vitórias consecutivas, jogou de 'olhos nos olhos', mas não conseguiu contrariar a equipa adversária na hora da finalização.

A eliminatória começou a decidir-se na primeira parte, em três minutos, com Luizinho a servir Yuri para o primeiro dos viseenses, aos 38 minutos, e Carter a dar o segundo a Paná (42). Pelo meio, Luan falhou o empate para a equipa da casa.