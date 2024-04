A presença do candidato foi confirmada por elementos da sua equipa, com a indicação de que estaria a acompanhar o processo eleitoral, juntamente com elementos afetos à sua lista, numa "sala privada" no primeiro andar da sua sede de candidatura, na Avenida da Boavista, no Porto.

No rés-do-chão, no salão onde terão lugar os discursos oficias, ultimam-se os preparativos por parte da comunicação social, cada vez em maior número, numa altura em que também vão tomando lugar membros da lista e respetivos familiares.

Na zona envolvente, começam a sentir-se alguns constrangimentos no trânsito, ouvindo-se, amiúde, algumas buzinadelas de quem passa.

Tiago Madureira, candidato ao cargo de vice-presidente, e Angelino Ferreira, proposto para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar, já passaram pelo salão, onde agora está a ser servida uma refeição aos presentes.

