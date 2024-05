"É preciso restabelecer a confiança", afirmou o primeiro-ministro durante a apresentação do programa "Construir Portugal: Nova Estratégia para a Habitação".

Na sessão, que decorreu na Câmara do Porto, Luís Montenegro comparou o novo programa ao pacote legislativo lançado pelo anterior Governo e que "quebrou a relação de confiança antes de nascer".

"Ainda estava em gestação e já tinha sido condenado ao insucesso", defendeu, dizendo, no entanto, existirem medidas no anterior programa que foram bem elaboradas e que são para dar continuidade.

"O que está bem feito é para continuar, mas há muita coisa que ou não foi feita ou foi feita incorretamente. É preciso trilhar caminho", afirmou.

Montenegro disse também ser intenção do Governo "encetar no Parlamento contactos com todos os grupos parlamentares" na próxima semana.

"Estamos abertos a contributos", afirmou, dizendo não estar, no entanto, disponível para "simular diálogos e concertações".

