O presidente portista, que cumpre o segundo e último dia de visita a Angola, destacou a "excelência" do trabalho desenvolvido pela academia angolana, que integra mais de 800 atletas, não só em termos desportivos, mas também "perante a comunidade".

"São mais de 800 atletas na sua vertente de academia e 300 aletas na sua vertente de competição, portanto, um número bastante alto e digno de registar. Recordo um protocolo estabelecido em 2013 com o FC Porto que, infelizmente, nunca se materializou e em que iremos pegar, tentar ver se é uma das soluções para o futuro que falámos ontem [na terça-feira], relativamente à construção de novas parcerias protocolares, desportivas e de cooperações entre o FC Porto e o povo angolano e as suas instituições" disse.

Na ocasião, o diretor-geral da Academia de Futebol de Angola, José Luís Garrido, disse que a instituição que dirige vai empreender esforços para que vários atletas angolanos joguem no FC Porto.

"Isso demonstra um carinho que existe, desde há muito tempo, entre as duas instituições. O nosso patrono, como se sabe, foi atleta de um clube filial do FC Porto e tinha ligações como adepto ao clube. Existe um carinho e respeito entre as instituições. Vamos trabalhar neste sentido. Se tudo aquilo que foi feito no passado, entre o Porto e a AFA, tivesse tido continuidade, já teríamos jogadores no FC Porto, mas não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o futuro e o objetivo é que possamos retomar essa dinâmica de interações para que muito brevemente tenhamos um jogador no FC Porto" manifestou.

André Villas-Boas e a delegação 'azul e branca' foram também recebidos nas instalações do Governo Provincial de Luanda, pelo governador Luís Nunes, onde a comitiva portista reafirmou o interesse em reforçar os laços desportivos entre o futebol português e Angola, através do emblema portista.

"Fomos muito bem recebidos, manifestámos o posicionamento do FC Porto em Angola e a intenção de estarmos mais próximos do vosso povo, portanto é tentar dinamizar a relação do FC Porto com o povo angolano, com os portistas de Angola, e esperar que a mesma dê não só frutos emocionais, mas também desportivos com esse protocolo de cooperação para o futuro", disse.

O governador de Luanda, Luís Nunes, por sua vez, garantiu que o governo angolano vai dar todo o apoio para que o desejo do clube português se concretize em território angolano.

"Todas as iniciativas deste género são para nós abraçarmos. Todos somos poucos. Se for com este propósito, espaços nós vamos arranjar, isso é o mais fácil" garantiu Luís Nunes.

O líder portista irá falar informalmente com o ministro da Juventude e Desportos angolano, Rui Falcão, relativamente "à criação de novas sinergias, principalmente uma escola Dragon Force, em Angola", assumindo que quer desenvolver alguns projetos neste mandato, que se iniciou em abril e termina em 2028.

