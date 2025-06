A empresa destacou, em comunicado, que a convocatória das organizações sindicais para o plenário, que decorre na noite de 12 para 13 de junho, apela "expressamente à participação de todos os trabalhadores, não considerando a necessidade de assegurar serviços de natureza urgente e essencial", devido às festas dos Santos Populares de Lisboa.

De acordo com a Metropolitano de Lisboa, essa posição "foi mantida pelas organizações sindicais em reunião com a empresa no final da tarde de hoje".

A empresa concluiu "não estarem reunidas as condições operacionais mínimas e as necessárias condições de segurança para a manutenção da rede em funcionamento", tendo em conta o expectável "aumento exponencial da procura" e "as comunicações de ausência já apresentadas pelos trabalhadores".

Apelou também, no comunicado, às organizações sindicais e aos trabalhadores para que reagendem a realização do plenário, tendo em conta "os impactos desproporcionados causados e não havendo urgência ou tema que implique a realização do plenário nesta ocasião".

"O Metropolitano de Lisboa continuará empenhado na resolução célere e eficaz das matérias objeto do processo negocial em curso e reitera o seu firme compromisso com uma postura de diálogo aberto, transparente e institucionalmente responsável com todas as estruturas representativas dos trabalhadores", garantiu.

A empresa lamentou "os transtornos que a situação causará a todas as pessoas que escolhem o transporte público como opção de mobilidade para celebrar, com tranquilidade e segurança, as festas da cidade".

E adiantou ainda que a informação sobre o serviço a realizar nos dias 12 e 13 de junho será atualizada em permanência nos seus canais de comunicação.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

DMC // JPS

Lusa/Fim