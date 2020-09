Victoria Azarenka junta-se a Serena Williams nas meias-finais

A tenista bielorussa Victoria Azarenka, 27.ª do 'ranking' mundial, qualificou-se na quarta-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, onde vai defrontar a norte-americana Serena Williams (8.ª), após vencer Elise Mertens.