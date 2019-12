Veterano avançado Joaquín renova por uma época com o Bétis O veterano avançado Joaquín, de 38 anos, prolongou por uma época o contrato com o Bétis, até junho de 2021, anunciou hoje o clube de Sevilha, 13.º classificado do campeonato espanhol de futebol. desporto Lusa desporto/veterano-avancado-joaquin-renova-por-uma_5e04b25222bb341c1a190371





"O Bétis renovou contrato com o capitão Joaquín Sánchez. O extremo, símbolo do clube, continuará ligado ao Bétis até 2021", informa um comunicado publicado no sítio oficial do emblema de Sevilha na Internet.

Joaquín, colega de equipa do português William Carvalho, iniciou a carreira profissional em 2000, no Bétis, onde permaneceu até 2006, tendo ainda representado Valência, Málaga e Fiorentina, de Itália, antes de regressar ao clube de Sevilha, em 2015.

