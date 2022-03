"Estando entre as oito melhores equipas da Europa, venha o diabo e escolha. Eram todas equipas com mais-valias. Claro que podemos considerar que havia um lote de equipas, no qual incluo o Liverpool, com um nível de dificuldade acrescido, mas o sorteio ditou esse jogo e, na mesma lógica do Ajax, é um jogo que vamos dividir e querer disputar", atirou Nelson Veríssimo.

O técnico comentou o sorteio da 'Champions' no Seixal, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, com o Estoril Praia, a contar para a I Liga portuguesa de futebol, motivo pelo qual "não queria direcionar já a análise para o Liverpool".

Lembrou que, "até lá", o Benfica ainda tem "dois jogos muito importantes", nomeadamente com "o Estoril e, depois da paragem das seleções, com o [Sporting de] Braga", prometendo "depois, então, direcionar a atenção de forma mais precisa" para a equipa orientada por Jürgen Klopp.

"Certamente vai ser um jogo interessante de seguir, muito competitivo, que vai ser muito difícil para nós e certamente para o Liverpool também", concluiu.

O sorteio da Liga dos Campeões de futebol, na sexta-feira, ditou o encontro entre o Benfica e o Liverpool nos quartos de final, após os portugueses terem superado o Ajax, nos oitavos de final, enquanto os ingleses deixaram para trás o Inter Milão.

A partida da primeira mão terá lugar no Estádio da Luz, em 05 de abril, enquanto a segunda mão se disputa na semana seguinte, em 13 de abril, com ambos os jogos agendados para as 20:00.

SYL // JP

Lusa/Fim