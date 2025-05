Em 16 de fevereiro, na visita ao Farense, da 22.ª jornada, o médio sofreu uma entrada dura de um adversário e acabou por fraturar o perónio, que obrigou a uma cirurgia, regressando agora aos treinos condicionados, a três dias da última jornada do campeonato, na qual o FC Porto recebe o Nacional, no sábado.

Além de Vasco Sousa, o treinador Martín Anselmi continua sem poder contar com o médio sérvio Marco Grujic, que continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

No sábado, na 34.ª e última jornada, os 'dragões' procuram confirmar o terceiro lugar no campeonato, que podem garantir mesmo com uma derrota com o Nacional, uma vez que têm três pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, que recebe o Benfica, e uma vantagem de sete tentos na diferença de golos.

