Na próxima fase da competição, a 'ronda dos 16', o tetracampeão português vai defrontar os franceses Tiago Carrique e Thomas Debierre, bem como o espanhol Yago Dominguez, na terceira bateria.

Pelo caminho ficaram hoje os lusos Diogo Martins, Tomás Fernandes, Guilherme Ribeiro, Henrique Pyrrait, Miguel Blanco, Jácome Correia, Martim Paulino, Guilherme Fonseca, Joaquim Chaves, Pedro Henrique e Afonso Antunes, com os três primeiros a chegarem à quinta ronda ('ronda dos 32').

Num dia cheio de ação, em que apenas houve competição masculina, os atletas conseguiram fazer 'magia' face à escassa oferta de ondas disponível na Costa de Caparica.

Do lado feminino, as atletas portuguesas Carolina Mendes, Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes qualificaram-se na quinta-feira para os quartos de final do Caparica Surf Fest.

Na próxima fase, Carolina Mendes vai disputar a primeira bateria, contra a espanhola Garazi Sánchez-Ortun, Teresa Bonvalot está na segunda, com a francesa Aalen Vaast, e Mafalda Lopes na quarta, encarando a francesa Pauline Ado (que venceu o Caparica Pro Surf em 2019).

O outro embate dos 'quartos' coloca a israelita Anat Lelior frente à espanhola Ariane Ochoa.

A próxima chamada do evento está agendada para sábado, às 06:45 para a prova masculina, e às 08:00 para a competição feminina.

O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos, arrancou na segunda-feira e decorre até 23 de maio, seguindo-se ao Pro Santa Cruz, prova de qualificação masculina de 3.000 pontos, que decorreu entre 11 e 16 de maio, na Praia do Mirante, e que foi ganha pelo tetracampeão português Vasco Ribeiro.

DN // AJO

Lusa/fim