"Queremos é ganhar o jogo. Queremos trazer pontos de Paços de Ferreira, onde vai ser o jogo. Sem pensar muito nesses recordes. Já batemos alguns, queremos continuar a fazer história aqui. Vamos de certeza fazer história", declarou.

Vasco Matos alertou, contudo, para a necessidade de o grupo não se desviar do trabalho realizado até ao momento no campeonato.

"Mas temos de nos focar naquilo que é o nosso trabalho e as nossas tarefas porque se nos desviarmos daquilo que realmente importa pode ser prejudicial para nós", avisou.

O treinador falava na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera do embate frente ao Rio Ave a contar para a 30.ª jornada da I Liga de futebol.

O Santa Clara tem atualmente 46 pontos no campeonato, igualando o recorde de pontos do clube da primeira divisão atingido na época 2020/21 sob o comando do treinador Daniel Ramos.

"Continuamos a fazer o trabalho que temos vindo a fazer. Esta consistência e esta identidade. Aquilo que temos sido em campo ao longo da época. É isto que temos de transportar para mais este jogo", sublinhou.

O treinador elogiou as últimas exibições da equipa, apesar das últimas duas derrotas no campeonato, frente a Sporting (1-0) e Vitória de Guimarães (2-0).

Vasco Matos realçou, também, a qualidade do Rio Ave, que na jornada anterior venceu o Moreirense (2-0).

"Esperamos um Rio Ave forte. Em casa tem sido isso. Tem um maior número de vitórias em casa. Um adversário difícil, com qualidade individual. Esperamos a melhor versão do Rio Ave e foi nesse sentido que nos preparámos durante a semana".

O Santa Clara, sexto classificado com 46 pontos, vai defrontar o Rio Ave, 11.º com 32, na próxima sexta-feira, às 14:30, no Estádio do Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa 'emprestada' do conjunto de Vila de Conde.

A partida da 30.ª jornada vai ter a arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

RPYP // AO

Lusa/Fim