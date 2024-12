"A única coisa que lamento é não ter conseguido ajudar mais o João Pereira. Ao João, desejamos-lhe todas as felicidades e não temos dúvidas de que, quando puder ser o João Pereira, terá o devido sucesso, pelo seu mérito, competência e caráter. Quando me sentei com o João Pereira para negociar a rescisão, o João Pereira não quis nem um cêntimo de dois anos e meio de contrato. Esta nobreza de caráter diz tudo", salientou, na apresentação do novo técnico, Rui Borges.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Frederico Varandas apresentou Rui Borges, com contrato válido até junho de 2026, tendo mais uma temporada de opção, mediante objetivos desportivos, deixando antes uma "palavra especial" a João Pereira.

"Entrou num desafio extremamente complicado e desafiante. Infelizmente, chegámos a conclusão de que não correu bem. Sabíamos das dificuldades, do choque emocional brutal pela saída de Ruben Amorim, uma onda de lesões e arbitragens extremamente infelizes que prejudicaram a carreira do treinador", enumerou o presidente dos 'leões'.

Contudo, Frederico Varandas apontou o principal motivo para o insucesso do técnico, que ascendeu desde a equipa B dos 'verde e brancos' para suceder a Ruben Amorim, que rumou aos ingleses do Manchester United após um grande início de temporada.

"Olhando para trás, o principal problema foi o João Pereira não poder ter sido o João Pereira. Inconscientemente, ele tinha de se adaptar e fazer com que uma máquina já montada continuasse a rolar à medida do ex-treinador. Fosse o João Pereira ou outro qualquer, infelizmente ia passar por isto", realçou o dirigente da equipa sportinguista.

Por outro lado, Varandas assegurou não ter dúvidas de que, agora, o novo treinador poderá ser ele próprio no cargo, revelando que Rui Borges já estava no radar do clube lisboeta "há mais de um ano", elogiando a subida a pulso ao longo de toda a carreira.

"Subiu por vários projetos e clubes cada vez mais exigentes, sempre com a sua ideia de jogo e liderança. Reconhecemos-lhe não só uma ideia de jogo e a competência técnico-tática, pois é um homem que lidera pelo simples discurso e que os jogadores o seguem para onde ele diz para ir. O Sporting está em todas as frentes e o Sporting de hoje, que voltou a ser o que era há muitas décadas, luta e continuará a lutar por títulos", frisou.

João Pereira, de 40 anos, venceu três partidas (duas na Taça de Portugal e uma na I Liga), somando um empate, no domingo em casa do Gil Vicente, por 0-0, e quatro derrotas como treinador da equipa principal, depois de orientar a formação B até 11 de novembro.

O Sporting partilha o segundo lugar da I Liga com o FC Porto, ambos com 37 pontos, a um do líder Benfica, o próximo adversário dos 'leões', no domingo, no Estádio José Alvalade, para a 16.ª jornada.

Aos 43 anos, Rui Borges chega a um 'grande', após ter iniciado a temporada no Vitória de Guimarães, que segue no sexto posto, na sequência do quinto lugar conquistado ao serviço do Moreirense, tendo o transmontano de Mirandela treinado ainda clubes como o Académico de Viseu, a Académica, o Nacional, o Vilafranquense e o Mafra.

