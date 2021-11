Os dois jogadores, que falharam os últimos encontros dos 'dragões', por lesão, "estão totalmente aptos", de acordo com a informação prestada pelo clube portista, o mesmo sucedendo com Francisco Conceição, que tinha sido dispensado dos trabalhos da seleção de sub-21, devido a uma lesão no ombro.

Desta forma, o central espanhol Iván Marcano é o único jogador a constar do boletim clínico, continuando a fazer "treino integrado condicionado".

O nigeriano Zaidu, o colombiano Luis Díaz e o mexicano Corona já regressaram dos compromissos das seleções e foram "integrados no grupo".

A formação comandada por Sérgio Conceição volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10:30, no centro de treinos do clube, no Olival, sendo que às 12:00 o técnico fará a antevisão do duelo com o Feirense.

O encontro relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal está agendado para sábado, às 20:15, no Estádio do Dragão.

