Em comunicado, a Federação Colombiana de Futebol anunciou que "o jogador Matheus Uribe não vai poder integrar a convocatória, para os jogos de qualificação para o Mundial frente a Venezuela e Chile, por prevenção médica".

O médio do FC Porto, que no sábado foi suplente não utilizado na derrota caseira dos 'dragões' frente ao Marítimo (3-2), "não vai poder viajar, por estar em isolamento preventivo, por ter estado em contacto com uma pessoa que foi testada positiva à covid-19".

Para o lugar de Uribe, que tinha sido convocado tal como o avançado 'azul e branco' Luis Díaz, Queiroz chamou o médio defensivo Víctor Cantillo, dos brasileiros do Corinthians.

A Colômbia inicia a fase sul-americana de qualificação para o Mundial2022 frente à Venezuela, de José Peseiro, na sexta-feira, no Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, após o que viaja até Santiago do Chile, para defrontar a seleção chilena, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em 13.

