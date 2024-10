Não obstante não ter havido golos em Villa Park, houve oportunidades de parte a parte para marcar, uma das mais flagrantes por Bruno Fernandes, que aos 68 minutos rematou com estrondo à barra na execução de um livre direto a 25 metros da baliza defendido pelo campeão do mundo Emiliano Martínez.

A parte final foi a mais emocionante, com as duas equipas a poderem chegar ao golo, com o internacional português Diogo Dalot a evitar o golo do Aston Villa nos últimos minutos, dando o corpo à bola a um remate de Jaden Philogene.

Os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes jogaram os 90 minutos pelos 'red devils'.

Por seu lado, o Chelsea não foi capaz de ultrapassar a 'teia' montada por Nuno Espírito Santo, que poderia ter saído de Stamford Bridge com mais do que um ponto, quando ao minuto 90+13, o avançado português Jota Silva cabeceou uma bola, cruzada do flanco direito, e só não marcou porque o guarda-redes espanhol Robert Sánchez fez um defesa fantástica.

O Nottingham, que está a fazer uma boa campanha, e segue em nono lugar, com 10 pontos, foi a primeira equipa a marcar, pelo avançado neozelandês Chris Wood, aos 49 minutos, mas o Chelsea chegou ao empate oito minutos depois, pelo avançado Noni Madueke.

No 'banco' do Chelsea estiveram três portugueses, Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix, com os dois últimos a serem chamados pelo técnico italiano Enzo Maresca, aos 90 e 81 minutos, respetivamente.

A dupla lusa podia ter resolvido o jogo aos 90+3 minutos, quando um cruzamento de Pedro Neto proporcionou a Félix um remate de cabeça que chegou a dar a sensação de golo, mas saiu a rasar o poste.

O ex-defesa central do Benfica, Morato, foi lançado em campo por Nuno Espírito Santo aos 82 minutos, e teve um papel importante para segurar o empate, numa altura em que o Nottingham já estava reduzido a 10 jogadores, por expulsão de James Ward-Prowse, que viu o segundo amarelo aos 78.

O Liverpool lidera o campeonato com 18 pontos, seguido do Manchester City e do Arsenal, ambos com 17, e do Chelsea e do Aston Villa, os dois com 14.

O Manchester United, cuja carreira tem sido dececionante, ao ponto da imprensa inglesa dar conta que o treinador neerlandês Erik ten Hag está preso ao lugar por um fio, segue em 14.º lugar, com apenas oito pontos.

