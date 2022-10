"Temos de ser mais rigorosos nos detalhes e focados a 100% nos 90 minutos. Na Liga dos Campeões, se nos distraímos um minuto, sofremos golo. São equipas competitivas e é preciso focar", alertou o médio, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Na partida de França, na última semana, o Sporting saiu derrotado por 4-1 pela equipa gaulesa, muito devido a erros individuais e à expulsão do guarda-redes espanhol Adán, logo no início do encontro, já depois de um tento madrugador de Francisco Trincão.

"Tentamos sempre aprender. Muitas vezes, ações ou detalhes mudam completamente um jogo. Há detalhes aos cinco minutos que podem mudar a partida. Portanto, temos de estar focados desde o primeiro minuto e sempre durante os 90 minutos", reforçou.

Quando chegou ao Sporting, Ugarte começou como suplente dos internacionais lusos João Palhinha e Matheus Nunes, com quem aprendeu muito, afirmou, conquistando depois a titularidade, que partilha com o japonês Morita, como dupla do meio-campo.

"O Morita está sempre com um sorriso e com boa energia. No início, não falávamos muito, mas agora já falamos do que podemos e entendemo-nos melhor em campo. Ele é um jogador com outras características e tentamos complementar-nos", expressou.

Com o Campeonato do Mundo 'à porta', o internacional pelo Uruguai, adversário de Portugal no Grupo H, diz que lhe compete "trabalhar e dar o melhor" para poder estar presente na competição, revelando que está "muito contente" por jogar no Sporting.

"Estou bem no Sporting, com o grupo técnico, a exigência, os adeptos, companheiros de equipa... Estou muito contente por o Sporting me dar a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões", assegurou o jovem médio defensivo, de apenas 21 anos de idade.

O líder Sporting, com seis pontos, recebe o Marselha, último, com três, na quarta-feira, pelas 20:00, num encontro da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.

