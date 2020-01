UEFA mantém encerramento parcial do estádio do Basaksehir frente ao Sporting O Comité de Apelo da UEFA rejeitou hoje o recurso apresentado pelo Basaksehir relativamente ao encerramento parcial do seu estádio no próximo jogo europeu em casa, diante do Sporting, nos 16 avos da Liga Europa de futebol. desporto Lusa desporto/uefa-mantem-encerramento-parcial-do-estadio_5e348644c935e51293990860





A equipa de Istambul havia sido sancionada pelo Comité disciplinar do organismo que rege o futebol europeu em 12 de dezembro, face aos incidentes na penúltima partida da fase de grupos da Liga Europa, frente aos italianos da Roma, treinada por Paulo Fonseca, por arremesso de objetos.

Além de ter parte do estádio fechado, o atual segundo classificado do campeonato turco terá de pagar uma multa a rondar os 19 mil euros e apresentar um relatório a indicar a bancada com capacidade para 5.000 adeptos que não será aberta na receção aos 'leões', no jogo da segunda mão, em 27 fevereiro.

