O próprio Demiral publicou na rede social X uma foto relativa aos festejos, em que surge a comemorar com os braços levantados e a ilustrar com as mãos um lobo, em referência aos 'Lobos Cinzentos', grupo turco ligado à extrema-direita.

A imagem foi amplamente compartilhada nas redes sociais.

Em comunicado, a UEFA refere que foi nomeado um "investigador ético e disciplinar" e mais informações sobre este assunto serão divulgadas brevemente.

"O símbolo dos extremistas de direita turcos não tem lugar nos nossos estádios. Usar o futebol europeu como plataforma para o racismo é completamente inaceitável. Estamos à espera que a UEFA investigue o caso e considere sanções", reagiu a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, na rede social X.

A Turquia venceu a Áustria por 2-1, na terça-feira, com dois golos do central que passou pelo Sporting, e apurou-se para os quartos de final do Euro2024, em que irá defrontar os Países Baixos.

