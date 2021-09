O congresso da UCI, que se realiza à margem do Mundial deste ano, na Flandres, congratulou-se com a estreia, prometida desde a eleição do presidente do organismo, o francês David Lappartient, há quatro anos.

"Temos 54 federações em África, já era tempo de recompensar o seu investimento na bicicleta", disse Lappartient, prosseguindo: "O Ruanda satisfez o conjunto de critérios organizacionais, financeiros e desportivos. Sabemos a paixão que tem pelo ciclismo. Houve unanimidade no comité diretivo para apoiar a candidatura de Kigali, num circuito exigente, com perto de 5.000 metros de desnível".

As próximas edições do Mundial, antes de Kigali, serão disputadas na Austrália (Wollongong), Escócia e Suíça.

FB // RPC

Lusa/fim