Matteo Trentin gastou 4:49.29 horas para cumprir os 209 quilómetros do percurso traçado entre Quaregnon e Dour, e impôs-se ao sprint na chegada à meta ao francês Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) e ao belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix).

Rui Oliveira (UAE-Emirates) foi o 19.º ciclista a cruzar a linha de chegada em Dour, a quatro segundos do vencedor, inserido num grupo que integrava o seu compatriota André Carvalho (Cofidis), que terminou na 33.ª posição.

Matteo Trentin, de 32 anos, ex-campeão europeu, conseguiu a sua primeira vitória da temporada com um sprint longo e apertado, ao fim de um percurso em que registou uma média de 43,3 km/h e que provocou a desistência de 49 ciclistas.

Depois de uma fuga de seis corredores que animou a prova "mais flamenga da Valónia", como diz o lema do Grande Prémio Le Samyn, o cenário mudou aos 45 km, quando começaram os ataques e contra-ataques no pelotão.

Num dos setores de paralelepípedos, Trentin atacou para reduzir o grupo da frente, que incluía o francês Hofstetter e seis belgas, De Bondt, Dewulf, Vliegen, Campenaerts, Van Gestel e Van Lenbherge.

Com a linha de chegada à vista desencadeou-se a última batalha, com Trentin, poderoso, a assumir a posição de lançamento e a não dar mais hipóteses aos rivais. Hofstetter, terceiro no Kuurne, seguiu a roda do italiano até à meta.

O ciclista italiano, que já venceu etapas nas principais provas velocipédicas internacionais (Giro, Tour e Vuelta), alcançou o seu 27.º triunfo na carreira e sucede ao belga Tim Merlier na lista de vencedores do Grande Prémio Le Samyn.

APS // NFO

Lusa/Fim