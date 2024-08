"Dada a chuva forte nas últimas duas noites, que foi particularmente intensa a montante de Paris, e a consequente expectável degradação da qualidade da água, foi decidido, por antecipação, cancelar a familiarização da natação agendada para sábado", lê-se num comunicado divulgado esta manhã pela organização de Paris2024.

De acordo com a nota, e tendo em conta que "era pouco provável que as condições melhorassem" antes da atualização diária agendada para as 04:00 locais (03:00 em Lisboa), a decisão foi tomada ainda na noite de sexta-feira, de modo a evitar uma comunicação tardia da mesma aos triatletas.

Apesar de novo treino cancelado, o presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet, mostrou-se hoje "sereno" quanto à realização da prova de estafetas mistas, na qual Portugal vai estar representado por Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Maria Tomé e Melanie Santos.

"Não há qualquer razão para pensar que ela não se realizará. Temos uma janela até terça-feira", recordou, lembrando que "as previsões meteorológicas são mais favoráveis para este fim de semana".

Esta semana, e depois de dois treinos anulados no Sena, a prova masculina, na qual os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista foram, respetivamente, quinto e sexto, foi adiada de terça para quarta-feira, devido às condições impróprias do Sena.

Apesar de esta madrugada não ter chovido, nas duas noites anteriores houve tempestade em Paris, pelo que a qualidade da água do rio da capital francesa se degradou.

O Sena também será palco da natação em águas abertas, com a prova feminina, na qual participa a portuguesa Angélica André, e masculina agendadas, respetivamente, para 08 e 09 de agosto.

