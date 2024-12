"Temos de ter consciência de que fizemos história, mas isso já passou. Temos de continuar o trabalho. Temos de fazer o que nos compete e melhorar a nossa equipa, continuar a crescer e a fazer evoluir os jogadores. Tem sido muito esse o nosso foco", afirmou Vasco Matos.

O técnico dos açorianos falava durante a conferência de imprensa de antevisão à partida diante do Rio Ave, a contar para a 13.ª jornada, marcada para sábado, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada,

O Santa Clara vem de uma vitória no terreno do líder e campeão Sporting por 1-0, que retirou os primeiros pontos aos 'leões' esta época no campeonato.

"Ir ganhar a Alvalade tem um impacto grande. Deixou-nos orgulhosos a todos, mas temos de perceber rapidamente que temos um próximo adversário que tem características diferentes. São jogos completamente diferentes", salientou.

Após a vitória frente aos 'leões', Vasco Matos garantiu que o "foco foi logo transferido" para a partida com o Rio Ave e assegurou que a sua equipa quer "ir à procura de mais", apesar de estar em quarto lugar, apenas atrás dos designados "três grandes".

"Se não estivermos no limite da nossa concentração, do nosso foco e do nosso trabalho, ficamos mais fracos. Nós não queremos ficar mais fracos. Queremos ficar mais fortes. Temos de estar muito concentrados", vincou.

O treinador alertou para as dificuldades da partida com os vila-condenses, que com Petit na liderança do comando técnico ainda não perderam [duas vitórias e um empate].

"Esperamos um adversário difícil. Está com uma energia diferente. A nós cabe-nos fazer o nosso trabalho, sabendo que do outro lado está uma boa equipa, com bons valores individuais. Uma equipa que está solidificada no nosso campeonato e que tem investimento forte", sublinhou.

Sobre a ausência de Safira [por castigo], Vasco Matos disse acreditar em todos os jogadores do plantel açoriano, elogiando o grupo que definiu como "muito sério e muito trabalhador".

"Temos de ter consciência, e temos alertado muito isso, que todos os jogos são difíceis. O grande adversário, muitas vezes está dentro de nós. É interno. Temos de combater essas coisas", reforçou.

O Santa Clara, quarto classificado com 24 pontos, vai receber o Rio Ave, nono com 15, no sábado, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A partida, a contar para a 13.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

