"Apesar de estarmos bem posicionados em termos de tabela, temos a noção de que há proximidade, há competitividade, há equilíbrio e temos de fazer por conseguir o tal ciclo positivo, conseguir vitórias, para andarmos mais longe de posições incómodas", declarou Daniel Ramos.

O treinador do Santa Clara falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em conferência de imprensa, antes da deslocação ao Bessa para defrontar o Boavista.

O Santa Clara é sétimo, enquanto o Boavista é o penúltimo da classificação, mas apenas quatro pontos separam as duas equipas.

Daniel Ramos salientou que a equipa vai com a "ambição de regressar às vitórias" num campo "difícil".

"Vamos com esse objetivo, com o objetivo de procurar vencer, como disse, num campo que é difícil, a uma equipa que toda a gente diz que está aquém em termos pontuais daquilo que é a valia do seu plantel", disse.

Sobre a pressão que o Boavista terá para o encontro, uma vez que se encontra em zona de despromoção, o treinador do Santa Clara desvalorizou, referindo que a "pressão existe sempre" para todas as equipas.

Daniel Ramos salientou que devido ao treinador adversário, o "grau de dificuldade do jogo aumenta", uma vez que Jesualdo Ferreira é um dos treinadores "mais experientes" e "titulados" do campeonato.

O técnico da equipa açoriana afirmou que o Boavista tem um "misto de juventude e experiência", mas que "ainda não encontrou" o "melhor caminho para rentabilizar ao máximo o plantel".

"Vários daqueles jogadores foram meus jogadores, sei da qualidade que têm, entraram também muitos jogadores novos que também já deram mostras de qualidade", apontou o treinador do Santa Clara, que na época passada orientou o Boavista.

Na ocasião, Daniel Ramos também informou que Jean Patric só "regressou a casa" na quinta-feira, tendo estado hospitalizado e ainda está "impedido de treinar" até realizar novos exames nas próximas semanas.

No último jogo frente ao Benfica (1-1), o jogador do Santa Clara Jean Patric saiu lesionado após um embate com Gilberto.

Na quinta-feira, o Santa Clara anunciou a contratação do internacional japonês Hidemasa Morita, que Daniel Ramos considerou um "bom reforço" e um "bom investimento".

O técnico dos insulares destacou ainda que pretende a entrada de um avançado no plantel para "aumentar a competitividade" da equipa.

Daniel Ramos realçou também que todos os 24 jogadores disponíveis vão seguir para estágio e que a equipa irá permanecer no continente até ao próximo encontro diante do Moreirense para a Taça de Portugal, a 12 de janeiro.

O Santa Clara, sétimo classificado com 14 pontos, vai defrontar o Boavista 17.º com dez, no próximo sábado, no estádio do Bessa, às 20:30, para a 13.ª jornada da I Liga de futebol.

RPYP // AJO

Lusa/Fim