"Já há muitos meses que tínhamos falado que era determinante que pudesse prosseguir o bom trabalho que tinha feito e assim foi. Vamos ter o treinador que sempre quisemos, a começar um novo ciclo aqui, e esperamos ser tão felizes como fomos nesta dificílima segunda volta, na qual, com todo o mérito e brilhantismo, conseguimos alcançar os objetivos", expressou Rui Pedro Soares.

Sem ser revelada a duração do contrato, Petit realçou a "satisfação enorme em dar continuidade" ao trabalho desenvolvido desde janeiro, quando substituiu Pedro Ribeiro no cargo, e espera que a próxima temporada do Belenenses SAD seja "melhor que esta".

"O projeto ainda está a começar e eu quero fazer parte desse projeto e ajudar também o Belenenses SAD", afirmou, acrescentando: "O objetivo é, jogo a jogo, lutar pelos três pontos. Não posso dizer se vou ficar em quinto, em 13.º ou em 14.º. Vai ser um ano difícil e está cada vez mais complicado ganhar jogos. Quem trabalhar melhor, é quem vai ter mais sucesso".

Rui Pedro Soares avisou que Petit "vai ficar mais tempo do que está à espera" ao serviço dos 'azuis', confirmando "um novo início", com muitas mudanças e que "vai ser definido à imagem" do treinador.

"A estabilidade que o Belenenses SAD tem hoje é rara. Se fizermos uma análise ao que foi a vida do Belenenses de 1990 até 2020, percebe-se que estamos a viver o melhor período de sempre, apesar das circunstâncias excecionais e dramáticas que temos vivido nos últimos cinco anos", frisou.

Petit fez um balanço do trabalho desenvolvido no Belenenses SAD na segunda volta do campeonato, que culminou num 15.º lugar, com 35 pontos, dois acima dos lugares de despromoção.

"Todas as equipas tiveram altos e baixos, faz parte de uma equipa de futebol, ainda para mais com esta doença que surgiu a meio, quando estávamos num bom momento. Depois, esta paragem forçada, as lesões de alguns jogadores importantes que tivemos, mas que soubemos suportar com outros jogadores. O objetivo foi cumprido, fizemos 20 pontos na segunda volta e podíamos ter feito mais. Podia ser uma segunda volta diferente, era uma média de pontos muito boa. Agora, é corrigir o que fizemos de menos bom e começar de novo, que é o mais importante", analisou.

O Belenenses SAD tem previsto iniciar os trabalhos com vista à próxima temporada entre os dias 13 e 14 de agosto, usufruindo de cerca de quatro semanas de trabalho até ao início da I Liga 2020/21, apontado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o fim de semana de 20 de setembro.

