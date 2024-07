"Estou muito satisfeito por ter chegado a acordo com o clube para continuarmos a trabalhar juntos. Olhando para os últimos dois anos, podemos refletir com orgulho sobre dois troféus e muitos exemplos de progressão desde o ponto em que estávamos quando entrei", disse.

Erik ten Hag, de 54 anos, que chegou ao Manchester United na época de 2022/23, deixou claro que "ainda há muito trabalho pela frente para atingir os níveis esperados" e que tal "significa um desafio pelos títulos ingleses e europeus".

"Nas minhas conversas com o clube, encontrámos total unidade na nossa visão para alcançar estes objetivos e estamos todos fortemente empenhados em fazer esta viagem juntos", refere o treinador neerlandês, em declarações divulgadas pelo clube.

O diretor desportivo do Manchester United, Dan Ashworth, considerou que, "com dois troféus nas últimas duas temporadas, Erik [ten Hag] reforçou o seu historial como um dos treinadores de maior sucesso no futebol europeu".

"Embora a análise do clube à época passada tenha destacado áreas a melhorar, também chegou à conclusão clara de que Erik era o melhor parceiro com quem trabalhar para melhorar os padrões e os resultados", adianta Dan Ashworth.

O Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, conquistou na última época a Taça de Inglaterra, mas o seu desempenho no campeonato ficou muito aquém do esperado, tendo terminado na oitava posição, com 60 pontos, a 31 do campeão e rival Manchester City.

Já na primeira temporada ao comando do United, após deixar o Ajax, em 2022/23, o técnico levou os 'red devils' ao terceiro posto da Premier League e à conquista da Taça da Liga inglesa.

