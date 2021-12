"Acredito que a jogarmos em casa, junto dos nossos adeptos, seremos uma equipa corajosa, que vai tentar discutir os três pontos. Sabemos que o adversário nos vai criar dificuldades, porque é uma equipa forte e bem orientada, mas antevejo um jogo com golos, interessante a nível estratégico, porque são dois conjuntos com baliza nos horizontes", disse Álvaro Pacheco.

O treinador reconheceu que nem sempre o Vizela "vai conseguir controlar a partida", mas quer que a sua equipa seja "organizada e esteja no máximo das suas capacidades, sobretudo a nível mental", para travar um adversário que lhe mereceu elogios.

"Espero um FC Porto forte. É a equipa com maior posse de bola no campeonato, que mais remates faz, que mais vezes chega à baliza contrária e só não tem o melhor ataque, porque o Benfica marcou sete golos naquele jogo com o Belenenses. Ofensivamente, são muito agressivos e defensivamente concedem poucos remates. Dos três 'grandes', é a equipa mais forte nos duelos individuais. Mas estamos preparados para tudo isso", frisou Álvaro Pacheco.

O técnico dos vizelenses lamentou a ausência de Sérgio Conceição no banco dos suplentes do FC Porto, devido a castigo, considerando que "o espetáculo só faz sentido quando todos os intervenientes estão disponíveis".

"É como irmos a um espetáculo e não estar lá o maestro. É importante o treinador estar perto dos jogadores e comunicar de forma verbal e corporal. Se eu pudesse decidir, o Sérgio Conceição estaria no banco", desabafou Álvaro Pacheco.

Ainda assim, o treinador do Vizela não considera que a ausência do técnico portista possa ser uma vantagem para a sua equipa.

"O mais importante é o treino, porque o jogo será um reflexo do que se treinou. Pela forma como o FC Porto se comporta ao longo dos anos, certamente estará mais do que preparado para este jogo", completou.

Álvaro Pacheco reconheceu que depois da motivadora vitória na última jornada, frente ao Arouca, a semana de treinos "foi boa", considerando que "é sempre melhor trabalhar sobre triunfos".

O técnico dos minhotos confirmou que, para este duelo com o FC Porto, o defesa Ivanildo Fernandes e o médio Claudemir estão fora das opções devido a problemas físicos, juntando-se aos também lesionados Pedro Silva e Igor Julião.

O Vizela, 10.º classificado, com 13 pontos, recebe, pelas 19:00 de domingo, o FC Porto, líder do campeonato, com 38, numa partida com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

