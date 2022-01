O duelo da 17.ª jornada, agendado para as 20:15 de segunda-feira, vai colocar frente a frente duas equipas com 23 pontos, menos dois do que o quinto classificado, Estoril Praia, e o técnico disse esperar "um jogo bom", ansiado pelo seu plantel desde o empate caseiro com o Boavista (1-1), em 29 de dezembro, como oportunidade para o regresso aos triunfos.

"Queremos muito entrar em campo, fazer um grande jogo e voltar às vitórias. Temos de mostrar uma agressividade no limite. Queremos uma entrada fortíssima em 2022, com os três pontos, um grande jogo e uma intensidade tremenda do primeiro ao último minuto. Desde o último jogo, temo-nos focado nisso, porque é o que nos vai dar consistência e pontos", disse, na antevisão ao desafio marcado para o Estádio Cidade de Barcelos.

Os 'galos' venceram três dos últimos quatro jogos para o campeonato, com 10 golos marcados e três sofridos, e Pepa atribuiu a recente série de resultados do adversário à "estabilidade" que transitou da época 2020/21, com o treinador Ricardo Soares a permanecer no cargo e o plantel a apresentar "dinâmicas muito bem assimiladas".

Para contrariarem a "valia" gilista, os jogadores vitorianos têm de ser "competentes" e "concentrados", atacando a baliza adversária sem qualquer tipo de "medo", nem com a tentação de esperar que o "erro aconteça", acrescentou o 'timoneiro' vimaranense.

"É um jogo em que podemos subir na classificação. Temos de fazer acontecer. Se sofrermos um golo, temos de marcar dois ou três. Uma equipa que quer ganhar vai ter de se expor em alguns momentos", perspetivou.

Pepa reconheceu também que a "estabilização" do 'modelo' de jogo é um dos seus principais objetivos para 2022, ano que marca o centenário do Vitória, tendo frisado que os seus 'pupilos' têm de "transferir tudo o que fazem nos treinos para os jogos" e de acabar com as "oscilações entre o muito bom e o muito mau" num mesmo desafio.

Apesar de reconhecer que é preciso trabalhar o "futuro", nomeadamente na "potenciação de jogadores", o treinador avisou que o plantel tem de se focar apenas em "fazer um grande jogo" diante do Gil Vicente, antes de pensar nos compromissos que se seguem, frente ao Portimonense, sexto classificado, em 17 de janeiro, e ao Estoril Praia, no dia 23.

Com Sacko, Abdul Mumin e Alfa Semedo indisponíveis, em virtude da presença na Taça das Nações Africanas, e Oscar Estupiñán ausente devido ao caso de infeção pelo SARS CoV2, Pepa valorizou a representação vitoriana na principal competição africana de seleções e mostrou-se confiante nas 'soluções disponíveis'.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 23 pontos, defronta o Gil Vicente, sétimo, com os mesmos pontos, em desafio da 17.ª jornada, agendado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // VR

Lusa/Fim