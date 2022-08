Convencido de que o plantel pode "corrigir" os erros cometidos na derrota em Portimão (2-1), num duelo em que, a seu ver, os minhotos foram até superiores, o técnico avisou que os "pontos são muito importantes" e que o Casa Pia é "um adversário muito difícil", perigoso no contra-ataque e motivado pela vitória sobre o Boavista (2-0).

"O adversário defende com uma linha de cinco, mas, mesmo no momento sem bola, pode ser muito perigoso, se chegar à transição. Tem na frente atletas rápidos, experientes e muito interessantes. O segredo para amanhã [segunda-feira] passa pelo equilíbrio, quer taticamente, quer mentalmente", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 19:00, em Guimarães.

Perante a "qualidade" e os "processos bem assimilados" dos 'gansos', treinados por Filipe Martins desde 2020/21, o 'timoneiro' vimaranense realçou que os seus jogadores precisam de "mais algum pragmatismo" após não terem sabido "gerir" a vantagem obtida frente ao Portimonense, com um golo do ex-casapiano Jota Silva, ao minuto 46.

Confrontado com os regressos dos defesas Jorge Fernandes e Abdul Mumin, já recuperados, e com as ausências do lateral direito Miguel Maga, operado à clavícula direita, e do ponta de lança André Silva, com lesão muscular, Moreno reconheceu que a equipa "não fica melhor", mas expressou "confiança" nas opções ao seu dispor, entre as quais André André, já apto.

Além de mudar o lado direito da defesa, o treinador também precisa de alterar o meio-campo, face à saída de André Almeida para os espanhóis do Valência, tendo vincado que o sucessor precisa de trabalhar para "conquistar o lugar lá dentro".

"A porta será aberta para quem durante a semana mostrar que merece a oportunidade. O André Almeida é um miúdo fantástico, pela qualidade técnica, tática e humana. Desejo-lhe as maiores felicidades, como a todos que nos deixaram desde o início da época, mas temos soluções muito válidas cá dentro. Temos de preparar para mais 'André Almeida'", especificou.

O treinador revelou-se ainda "muito satisfeito" por contar com Zé Carlos, médio de 20 emprestado pelo Varzim, da Liga 3, oficializado na sexta-feira, um dia depois da saída de André Almeida.

"O Zé Carlos enquadra-se no perfil de atleta do projeto Vitória. É um jovem português, com talento. É um atleta com qualidade, mas só com um ano de II Liga. Temos de o preparar e de o fazer perceber que clube está a representar. Estamos muito satisfeitos por o receber", frisou.

O Vitória de Guimarães recebe o Casa Pia para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, em jogo agendado para as 19:00 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

