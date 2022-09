Sem qualquer hipótese de recuperar os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes e Mikel Villanueva, o médio Tomás Händel e o avançado André Silva a tempo da partida, o treinador vincou em Guimarães que o grupo ambiciona interromper o ciclo de três derrotas e regressar aos triunfos.

"Não há nenhum atleta que possamos recuperar para amanhã [sexta-feira]. Vamo-nos apresentar com um 'onze' muito competitivo. Não nos vamos agarrar a isso. Sei da importância do jogo. Quero ganhar o jogo com os atletas que apresentarmos em campo", frisou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:15.

Certo de que "a pressão existe sempre" no Vitória, independentemente do ciclo de resultados que o clube atravesse, o 'timoneiro' reconheceu que é "melhor trabalhar em cima de vitórias" e também é necessário evitar a "ansiedade" para que os seus pupilos, além de ganharem, possam "jogar bem".

"Há momentos em que vamos assumir o jogo e outros em que estaremos com bloco baixo. Mesmo vindo de três derrotas, temos a oportunidade de ganhar. Antes de ganhar, queremos jogar bem. Jogando bem, acreditamos que estamos muito mais perto da vitória", acrescentou.

A formação de Ponta Delgada desloca-se a Guimarães no 16.º lugar, com quatro pontos, na sequência da primeira vitória para o campeonato, sobre o lanterna-vermelha Marítimo (2-1), e Moreno enalteceu-a, por ser "forte fisicamente", com "atletas altos", apesar de ter sofrido "uma reformulação grande" no plantel.

"O plantel sofreu uma reformulação grande. Constroem muitas vezes com três jogadores. O Santa Clara está muito bem orientado, tem jogadores muito interessantes, mas queremos ganhar com os atletas disponíveis", disse.

O técnico vitoriano crê até que a formação treinada por Mário Silva pode encarar o duelo em Guimarães com "menos peso" e pediu aos seus atletas para "estarem identificados com aquilo que o jogo precisa", de forma a contrariarem os açorianos.

O Vitória de Guimarães, 11.º classificado, com seis pontos, recebe o Santa Clara, 16.º, com quatro, em jogo agendado para as 20:15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

TYME // PFO

Lusa/Fim