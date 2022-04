"Cabe-nos preparar o jogo de forma a pensarmos no que temos de fazer e como fazer, para não darmos chances ao Mafra de acreditar que pode estar na final. Compete-nos fazer o que trabalhámos e chegar em campo e apresentarmos aquilo que sabemos fazer", assumiu Nuno Campos.

O técnico 'auriverde' falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão das meias-finais, com o Tondela a entrar em vantagem depois da vitória por 3-0, em casa, no jogo da primeira mão.

"Reparámos que o Mafra fez algumas alterações, inclusive na forma de jogar, e estão a preparar naturalmente este jogo com todo o cuidado, como seria normal. Eles vão pressionar muito, ao detalhe", acrescentou.

Nuno Campos assumiu que o objetivo é "demonstrar claramente que não é um acaso estar nas meias-finais" e que o clube beirão vai "entrar em campo para ganhar, não pode ser de outra forma", porque quer "fazer história e chegar ao Jamor".

"Este é um momento ímpar na vida do clube (...). Os jogadores podem colocar a letras douradas o seu nome na história deste clube e, parece-me, que pode não ficar por aqui. Esta pode ser a primeira vez e eles têm a noção clara desse feito histórico que pode acontecer e eu tenho feito para que eles tenham essa noção", sublinhou.

Até porque, continuou, também "é um marco histórico para as carreiras", com Nuno Campos a salientar que "não há muitos" no seu plantel que "já jogaram em alguma final da Taça de Portugal.

Nuno Campos frisou que a ansiedade para este jogo "é a mesma de sempre" e recusou-se a catalogar se é mais ou menos importante para o Tondela a Taça de Portugal ou a manutenção na I liga de futebol, uma vez que se encontra na zona de despromoção.

"Quando jogarmos com o Vitória [de Guimarães] passa a ser o mais importante, porque vai ser no momento seguinte, neste momento o jogo mais importante é o de Mafra, porque é o seguinte e agora o que importa é ganhar este jogo, é passar esta eliminatória", justificou.

Para isso, e contrariamente ao que tem acontecido nas eliminatórias da Taça de Portugal, o 'onze' inicial, assumiu o técnico, não vai sofrer grandes alterações, uma vez que "vai entrar em campo a equipa que, neste momento, é a mais forte para um jogo deste nível".

"Vai entrar em campo uma equipa que dá mais garantias ao clube e à equipa técnica de forma a defrontar o Mafra por dois motivos: porque numa meia-final não há gestão de coisa nenhuma e em função de ser um marco histórico e importante para a vida do clube", referiu, explicando que o Mafra merece todo o respeito.

O Tondela, da I Liga, vai ao Estádio Municipal de Mafra, da II, na quarta-feira, pelas 20:15, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em partida que será arbitrada por Manuel Oliveira, da associação do Porto.

