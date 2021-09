"Uma vez a falar com um jogador de uma equipa anterior, ele dizia-me que tinha medo de perder e por isso preparava-se muito. É isso que estamos a fazer. Preparamo-nos para ter mais opções de ganhar e menos opções de perder", admitiu o técnico da equipa 'beirã'.

Em conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao Sporting de Braga, na segunda-feira, às 21:15, o treinador espanhol contou que a preparação foi no sentido de ter "mais opções de vencer de que perder", mas com a consciência de que "em todos os jogos cabem todos os resultados".

"Preparámo-nos para ter opções de ganhar, não dizemos que vamos ganhar, mas sei que nos preparámos para ter opções de ganhar e, a partir daí, a equipa vai ter de dar uma reposta positiva e esperemos que esteja à altura amanhã [segunda-feira]", sublinhou.

Pako Ayestarán desvalorizou o 'peso' das quatro derrotas que o Tondela tem e disse que não olham para o passado, "só para o futuro" e com "consciência de que, em praticamente todos os jogos" a equipa teve "possibilidades de vencer".

"A partir daí, temos de sair a acreditar no que estamos a fazer, isso é o mais importante", reforçou, enquanto defendeu que o Tondela vai "tratar de aproveitar" as suas "fortalezas e as debilidades" do adversário, que "não são muitas, mas como todas as equipas também as têm".

Neste sentido, considerou que o adversário de segunda-feira "tem poucos fracos" em campo e não poupou elogios, dizendo que "tem muitas qualidades" e é também "uma equipa difícil de defender".

Sobre a sua formação, Pako Ayestarán destacou que tem sido "bastante equilibrada entre o ataque e a defesa", e apontou como ponto fraco a eficácia, reforçando que a equipa tem de "melhorar no último terço da relva".

O Tondela, que está na 18ª e última posição da tabela classificativa, com três pontos, vai ao Estádio Municipal de Braga enfrentar o Sporting de Braga, que está em oitavo lugar, com oito pontos, num jogo com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

