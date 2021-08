"Em vários momentos das nossas vidas, passamos por algumas dificuldades, esta é uma delas, mas nós, como grande família que somos, temos a perfeita noção de que temos de unir forças, trabalhar em conjunto. Só assim é que vamos contrariar as ausências que temos", declarou o técnico.

Daniel Ramos falava ao departamento de comunicação do clube na antevisão ao encontro da Liga Conferência Europa, diante dos eslovenos do Olimpija Ljubljana, marcado para quinta-feira.

A equipa açoriana vai levar apenas 14 jogadores para o encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória, devido a um surto do novo coronavírus que infetou 10 elementos do clube, incluindo nove jogadores.

"Enquanto guerreiros, enquanto equipa, temos a convicção e a noção que temos na mesma competência e capacidade para respondermos [positivamente], mesmo nesta adversidade", afirmou o treinador.

Apesar da vantagem de dois golos trazida do jogo nos Açores, Daniel Ramos destacou que a equipa tem a "ambição de conseguir uma boa prestação" e de sair vitoriosa do encontro.

"Temos a perfeita noção de que vamos ter de ser competentes, valentes, determinados, unidos, e conseguir, com maior ou menor dificuldade, levar vantagem deste jogo. Partimos para ele com ambição", afirmou.

Daniel Ramos assegurou que a equipa vai para o encontro da Eslovénia com "determinação" para "procurar o melhor resultado" possível.

"Vamos para jogar, vamos para ganhar, temos uma boa vantagem, temos conhecimento do nosso adversário, vamos respeitá-lo, mas vamos na mesma com ambição, como se estivéssemos na máxima força", assinalou.

O treino de adaptação do Santa Clara ao relvado do estádio Stozice, 'casa' do Olimpija Ljubljana, para o encontro da Liga Conferência Europa de futebol, foi cancelado devido a um atraso no voo dos açorianos para a Eslovénia.

Depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão, o Santa Clara defronta o Olimpija Ljubljana na quinta-feira, às 19:00, no segundo jogo.

RPYP // RPC

Lusa/Fim