A formação vila-condenses só por uma vez conseguiu bater os 'dragões' no estádio dos Arcos, com uma vitória por 1-0, em 2004, mas o técnico quer voltar a repetir o feito, mesmo consciente de que "o adversário vai limitar" essa vontade.

"É verdade que o Rio Ave, normalmente, não se dá muito bem com o FC Porto. Mas isso é passado, e estamos cá para fazer uma nova história. Queremos mostrar que somos uma equipa competitiva, com muita vontade de crescer e de fazer coisas boas, mostrando um bom futebol", disse Luís Freire.

Para isso, o treinador do conjunto da foz do Ave quer "uma equipa unida" para tentar contrariar "um FC Porto com muita qualidade, com um excelente treinador e grandes jogadores".

"Temos de ser competitivos e, mais do que temer o adversário, temos de saber contrariar os seus muitos pontos fortes, pois marcaram golos de todas as maneiras e são muito pressionantes a constringir a circulação de bola dos oponentes", analisou Luís Freire.

Questionado se as dificuldades criadas pelo Vizela aos 'dragões', na partida da segunda jornada do campeonato, poderão ser um exemplo a seguir pelo Rio Ave, o treinador lembrou as diferenças entre as duas equipas.

"O Vizela tem uma forma de jogar diferente da do Rio Ave, e nesse jogo foi uma equipa com muita coesão defensiva, mas quase sempre a jogar em transições, não se expondo à construção de jogo. Cada partida tem a sua história, e, por exemplo, um golo no início pode mudar tudo", analisou o técnico.

Luís Freire preferiu olhar para a evolução do seu grupo, que na última jornada, frente ao Estoril-Praia, conquistou o primeiro ponto do campeonato, com um empate por 2-2.

"Além desse ponto conquistado, mostrámos uma melhoria na capacidade jogar no meio-campo adversário, de criar oportunidades de golo, de ter mais agressividade e posse de bola, e sermos reativos à perda. É nessa senda que temos de continuar", vincou Luís Freire.

O treinador do Rio Ave abordou, ainda, a contratação do defesa central Josué Sá, falando num jogador que "vem dar experiência e mais soluções defensivas ao plantel", e partilhou a vontade de completar o grupo com a contratação de dois médios, um de características defensivas e um outro mais ofensivo.

Para este desafio com os 'dragões', os vila-condenses têm o plantel praticamente na máxima força, sendo a única 'baixa' confirmada a de João Ferreira, que está castigado.

O Rio Ave recebe no domingo o FC Porto, numa partida agendada para as 20:30 e que terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

