"Estamos a um passo de atingir o sonho de ir à final, que é um objetivo que todos temos. Vamos a Alvalade com a missão e mentalidade de disputar o jogo pelo jogo e fazer tudo para sair de lá com um resultado positivo. Os jogadores sabem o que está em causa e querem muito agarrar esta oportunidade", afirmou Petit.

O técnico reconhece o favoritismo do adversário, mas sublinha que o Rio Ave vai apresentar-se em Alvalade com "personalidade e ambição", preparado para um jogo exigente frente a um candidato habitual aos títulos nacionais.

"Vamos com mentalidade ganhadora, sabendo que do outro lado há um candidato sempre a ganhar as suas competições, mas isso não tira aquilo que é a nossa ambição. Respeitamos o Sporting, sabemos da sua qualidade, mas queremos mostrar que temos valor", reforçou.

O treinador do Rio Ave lamentou que a equipa não possa disputar a segunda mão no seu estádio, que sofreu danos significativos na sequência da tempestade causada pela depressão Martinho, no mês passado, que destruiu a cobertura e deixou o recinto inoperacional para o resto da temporada.

"Os nossos adeptos e o nosso estádio têm sido a nossa fortaleza. Gostaríamos de jogar em casa, no nosso ambiente, mas confiamos que nos vão apoiar, independentemente do local. A nossa obrigação é trabalhar e dar-lhes motivos para sonhar. Eles merecem que lutemos até ao fim", frisou.

Petit destacou a qualidade coletiva do Sporting e a necessidade de o Rio Ave ser eficaz nos momentos decisivos, sobretudo na forma como vai tentar explorar os espaços concedidos pelo adversário.

"Sabemos que vamos ter que sofrer, porque o Sporting é uma equipa forte, que mete muita gente por dentro e que tem muita qualidade ofensiva. Mas também temos que ter personalidade, ser organizados e inteligentes. Quando tivermos a bola, temos que ter critério e saber ferir o Sporting nos seus espaços. Trabalhámos bem para isso", analisou.

Apesar da recente fase menos positiva na I Liga, com três derrotas seguidas, o treinador dos vila-condenses acredita que este jogo da Taça pode marcar um ponto de viragem e reforçar a confiança do grupo.

"É uma competição diferente do campeonato, é um jogo para inverter este ciclo, que não tem sido bom para nós. Todas as equipas passam por momentos assim, mas queremos responder bem. A Taça é uma grande motivação e temos que aproveitar esta oportunidade", sublinhou.

Petit reforçou ainda a importância da Taça de Portugal nos objetivos da época, lembrando que o clube já esteve por duas vezes no Jamor e quer voltar a viver esse momento.

"O Rio Ave já esteve lá duas vezes. Estes jogadores sonham, os nossos adeptos também sonham. O sonho não é proibido e vamos com humildade, reconhecendo que do outro lado está uma equipa que luta por objetivos diferentes. Mas acreditamos muito na nossa capacidade e vamos lutar por isso", concluiu.

O técnico da formação da foz do Ave apenas não pode contar com o defesa-central Petrasso, que está lesionado.

O Rio Ave, que segue em 12.º lugar no campeonato, eliminou o Atlético (3-1, após prolongamento, fora), da Liga 3, o Alverca (4-2, nas grandes penalidades, após 2-2 no tempo regulamentar, fora), da II Liga, o Casa Pia (3-1, fora), da I Liga e o São João de Ver (2-1, casa), da Liga 3.

O encontro entre Sporting e Rio Ave está agendado para quinta-feira, às 20:45, no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

