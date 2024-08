Do plantel dos minhotos, o técnico alemão disse conhecer Bruma do futebol germânico e da sua passagem pelo Leipzig, mas preferiu destacar o coletivo do Sporting de Braga, considerando-o favorito na eliminatória pela maior experiência europeia nos últimos anos, tendo mesmo lembrado a participação dos 'arsenalistas' na Liga dos Campeões.

"Mas, se chegámos até aqui, é porque vencemos os nossos jogos e queremos chegar à fase regular da Liga Europa", disse na antevisão da partida, em Braga.

O treinador alemão elogiou o poderio ofensivo dos bracarenses, pelo que quer "defender bem" e, depois, tentar explorar eventuais debilidades do seu setor defensivo.

"O Sporting de Braga é uma equipa muito ofensiva, com muita posse de bola, que gosta de atacar e não tanto de defender, será por aí que poderemos feri-los", disse.

Robert Klauss disse estar a par da recente mudança no comando técnico do Sporting de Braga, com Carlos Carvalhal a substituir Daniel Sousa, mas frisou que "o importante não é a alteração do treinador em si, mas da potencial alteração tática".

"Focámo-nos na análise dos dois últimos jogos para preparar o jogo de amanhã [quinta-feira]", disse.

Já Niklas Hedl também considerou o Sporting de Braga favorito, mas notou que "o jogo começa com 0-0" e o Rapid Viena espera "obter um bom resultado".

O guarda-redes de 23 anos disse não conhecer nenhum jogador "pelo nome" do Sporting de Braga, mas frisou ter visto alguns vídeos e, por isso, tem "algumas noções táticas" da equipa portuguesa.

O Rapid Viena conta por vitórias os quatro jogos que fez nas fases anteriores da Liga Europa, com 11 golos marcados e dois sofridos, e é segundo classificado no campeonato interno, com três jornadas realizadas.

O histórico austríaco é o clube com mais campeonatos internos conquistados (34), mas já não o vence há 16 anos, desde a época 2007/08.

Rapid Viena e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, na primeira mão do play-off, jogo que será arbitrado pelo ucraniano Mikola Balakin.

GYS // VR

Lusa/fim