"Os jogos em que o Sporting não conseguiu o resultado, conseguiu muitas outras coisas que as pessoas não querem ver. O Sporting perdeu pontos na Liga em que, com um pouco mais de eficácia, se calhar, teria sido o Sporting a golear. O resultado não nos pode abstrair de tudo o resto: a qualidade e a capacidade de jogar bom futebol estava lá, mesmo quando perdeu. Isso não me ilude absolutamente nada", disse o técnico, na antevisão à partida da sexta ronda do campeonato, ao ser questionado sobre o percurso oscilante do adversário esta temporada.

Face ao triunfo concludente da equipa de Rúben Amorim na quarta-feira em Frankfurt (3-0), na Alemanha, na estreia na Liga dos Campeões, Paulo Sérgio falou de "uma excelente vitória, muito bem conseguida e que, obviamente, ajuda a parte anímica do Sporting".

O Portimonense soma 19 derrotas nas suas 19 visitas ao terreno do Sporting em jogos do escalão principal, mas esse registo histórico não preocupa o técnico dos algarvios.

"Os 19 [jogos] que estão para trás não contam absolutamente nada. Estou certo de que, das 19 vezes que não se venceu, quando lá foram, foram certamente com a ideia de tentar. E não vai ser diferente. Dispomo-nos a ir competir. Sabemos da valia do adversário, mas a nossa obrigação é criar um conjunto de ideias que nos permitam sonhar com um bom resultado. O que vai acontecer só depois do apito inicial é que vamos poder ver, mas que nos propomos ir competir, brigar por cada bola, ir à procura da baliza do Sporting, disso ninguém tenha dúvidas", afirmou Paulo Sérgio, que 'escondeu' a lista de indisponíveis para a partida de sábado "para não facilitar a vida ao adversário".

Da mesma forma, o percurso de quatro vitórias seguidas do Portimonense na I Liga também não entra nas 'contas' do técnico.

"Já disse isso no passado. Não quero saber nada das quatro [vitórias]. O que está para trás já passou. Se andarmos agarrados ao que está para trás, então vamos falar das 19 vezes que fomos a Alvalade e não vencemos. O que interessa é amanhã [sábado]. Isso das quatro vitórias não interfere em nada com o jogo de amanhã [sábado]. Se eu tivesse quatro derrotas [seguidas], ia para Alvalade com o mesmo propósito e determinação em tentar discutir o resultado", frisou.

Para Paulo Sérgio, os jogadores do Portimonense devem ser "dignos, sérios e ter a determinação e coragem" de ir ao Estádio José Alvalade lutar pelo resultado como vão "aos outros lados".

E, como "não há equipas perfeitas", acrescentou, também o modelo de jogo do Sporting "concede determinado tipo de situações" que os seus jogadores têm de "saber explorar".

O Sporting, oitavo classificado, com sete pontos, recebe no sábado o Portimonense, quarto, com 12, em jogo marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 18:00, com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação de Futebol de Aveiro).

EYP/JPC // PFO

Lusa/Fim