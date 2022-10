"Não estamos satisfeitos com isso e espero uma resposta afirmativa do grupo na busca do resultado que nos interessa. (...) É mais um dia de trabalho e mais um dia em que nós, obviamente, tudo faremos em busca do nosso objetivo, que é somar os três pontos", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida.

O treinador dos algarvios afirma-se preocupado com o ciclo negativo de três desaires no campeonato e um na Taça de Portugal, além do facto de a equipa ter ficado 'em branco' nessas quatro partidas.

"Tudo me preocupa, como responsável que sou. Queremos somar pontos a cada partida e já me preocupava quando estávamos a somar pontos. Agora também me preocupa, obviamente. Não vou ser hipócrita e dizer que não me preocupa. Nós queremos que as coisas corram bem a cada jornada", referiu.

O treinador do Portimonense, que na jornada anterior da Liga perdeu no terreno do Rio Ave (1-0), salientou que a equipa está a jogar bem e a criar oportunidades de golo.

"Acho que vocês viram a última jornada. Foi mais uma onde tivemos prestação e não tivemos pontos. As ocasiões estão lá, não temos posto a bola dentro, mas temos criado as situações para marcar e, portanto, vamos todos ter fé de que amanhã [domingo] o vamos fazer", declarou.

Paulo Sérgio frisou que o treino de finalização "faz parte da receita semanal", acrescentando: "Não há uma semana em que não se trabalhe finalização, não há uma semana em que não se trabalhe organização ofensiva ou defensiva, é como escovar os dentes todos os dias."

Quanto ao adversário de domingo, o técnico sublinhou que se trata de "uma equipa boa, bem trabalhada, recheada de ótimos valores individuais e muito bem organizada", notando "algumas diferenças, com postura no terreno diferenciada", face ao conjunto estorilista da temporada passada.

O Portimonense e o Estoril Praia, respetivamente oitavo e nono classificados, ambos com 15 pontos, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Gustavo Correia (Associação de Futebol do Porto).

EYP // NFO

Lusa/fim