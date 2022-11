Na conferência de imprensa da véspera de receção ao 'encarnados', que já estão apurados, o técnico do Maccabi disse ainda esperar que o Paris Saint-Germain "faça o seu papel" e trave a Juventus, o que permitirá que o seu clube aspire ao lugar de acesso à Liga Europa.

"Apesar de o Benfica ser, neste momento, uma das melhores equipas na Europa, espero que o nosso estádio possa fazer a diferença", sustentou o treinador, de 43 anos, que já 'se vê' a travar a série de jogos sem perder do clube português, sem derrotas desde que Roger Schmidt é o seu treinador.

Bakhar admite que o Benfica "pode criar situações de perigo a qualquer momento" e que "chega a Israel em forma e com confiança", pelo que certamente será um jogo difícil para a equipa da casa.

"Com os nossos jogadores e o ambiente no estádio, tudo é possível. Jogamos com aquela que, na minha opinião, é a equipa mais forte a jogar em casa e que pode ir muito longe na competição", disse ainda Bakhar, prosseguindo: "Espero que a série de jogos do Benfica em Israel [duas derrotas, com Beitar Jerusalém, 2-4, e Hapoel Telavive, 0-3, em jogos oficiais] continue".

Em Lisboa, no estádio da Luz, na primeira jornada, o Benfica ganhou por 2-0.

O Benfica já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, a par do PSG, com a ordenação de primeiro e segundo a ser definida quarta-feira, com os jogos de Haifa e Turim.

