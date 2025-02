"Sabemos que vamos ter um FC Porto ferido, que quer responder ao que tem sido um momento menos favorável. Mas também sabemos que vamos ter de lidar com um adversário cheio de qualidade individual, com um treinador que chegou com muita vontade de mostrar o que consegue fazer", disse o treinador do Arouca.

Vasco Seabra espera, por isso, que os 'dragões' entrem no jogo "muito fortes e com vontade de dar essa resposta", embora garante que o foco do Arouca tem de estar "naquilo que pode fazer".

"Temos de aproveitar as nossas qualidades perante as fragilidades do adversário. As equipas da nossa dimensão também trabalham muito bem e complicam a vida aos grandes. Temos de valorizar esse trabalho", disse Vasco Seabra.

Questionado sobre os ajustes que os 'azuis e brancos' têm feito nos 'onze', o treinador do Arouca garantiu estar preparado para um adversário que "varia muito a forma de construir, os jogadores e os posicionamentos".

"Temos de saber que eles têm muita qualidade, que vão fazer um jogo que nos vai levar para um grau de dificuldade altíssimo. Precisamos de estar na nossa maior capacidade de competir, mostrando capacidade união e a convicção que é possível vencer", vincou.

Os arouquenses estão há oito jornadas consecutivas a pontuar [cinco empates e três vitórias], e o treinador assume que esse é um registo que "dá confiança".

"Olhamos para esse registo como algo que queremos fazer melhor, não somos muito de olhar para frente, nem ficar a olhar o que fazemos. Vivemos mais o dia à dia. Os jogadores sabem que não temos margem para deslumbramentos. Todos os dias tem de ser uma oportunidade para sermos melhores", garantiu.

À margem do jogo, Vasco Seabra comentou, ainda, a sua recente renovação de contrato com o Arouca, que agora liga as duas partes até 30 de junho de 2026, com mais uma época de opção.

"É sinal de confiança da estrutura no nosso trabalho, da ligação que criámos com os jogadores, e na forma como nos sentimos capazes de fazer as coisas correrem bem. É um orgulho que traz uma grande ambição de continuar a fazer ainda melhor", disse o treinador.

Para este desafio com o FC Porto, o técnico ainda não pode contar com o lesionado Galovic, e tem em dúvida a utilização de Tiago Esgaio, também por limitações físicas.

O Arouca, 12.º classificado, com 25 pontos, recebe o FC Porto, terceiro com 47, numa partida agendada para sábado, às 18:00, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

JPYG // JP

Lusa/Fim