"Não estamos a olhar para a situação atual do FC Porto. Sabemos que é o FC Porto, uma grande equipa e, tal como aqui, no Anderlecht, se perde dois ou três jogos, surge imediatamente a pressão. Muito rapidamente se fala de crise, mas estamos apenas focados no nosso desempenho", assinalou Hubert, em declarações à Sport TV.

O Anderlecht vai receber o clube portuense numa altura em que aumenta a contestação ao treinador Vítor Bruno, após a série de três derrotas seguidas, frente à Lazio (2-1), para a Liga Europa, ao rival Benfica (4-1), para a I Liga, e ao Moreirense (2-1), da qual resultou a eliminação na Taça de Portugal.

"Mais uma vez, o FC Porto é uma grande equipa, por isso, estamos ansiosos por ter um grande desempenho e queremos oferecer aos nossos adeptos um bom jogo e um bom resultado", observou Hubert, de 36 anos.

O Anderlecht é quinto classificado na Liga Europa, com 10 pontos, em igualdade com Ajax, Galatasaray, Eintracht Frankfurt e Athletic Bilbau, todos a dois pontos de distância da líder Lazio, enquanto o FC Porto ocupa o 22.º lugar, com quatro pontos conquistados.

"Vamos tentar ser dominantes, jogamos em casa, numa competição na qual nos estamos a sair bastante bem, por isso, o nosso objetivo é sermos dominantes, independentemente do adversário", assinalou o técnico da equipa belga.

No treino de hoje, o último antes do encontro com o FC Porto, Hubert não contou com os defesas Killian Sardella e Ludwig Augustinsson, devido a lesão, o que lança a dúvida sobre a utilização de dois jogadores muito influentes no jogo com os 'dragões'.

O Anderlecht recebe o FC Porto na quinta-feira, em Bruxelas, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa, com início às 18:45 (17:45 em Lisboa) e que será arbitrado pelo dinamarquês Morten Krogh.

RPC // VR

Lusa/fim